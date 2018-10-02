Минстрой РФ сделает предложение по социальной ипотеке для собственников аварийного жилья

Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Минстрой России прорабатывает возможность включить социальную ипотеку в число механизмов расселения аварийного жилья и может внести соответствующий законопроект в весеннюю сессию парламента.

«Новая программа расселения аварийного жилья заработает с 1 января 2019 года. Также обсуждение шло, что ряд нормативных механизмов, которые наработаны сегодня по переселению в субъектах, после доработки могут в принципе быть осуществлены на всей территории России. Согласно поручению главы государства, мы должны подготовить такие поправки на весеннюю сессию», — сказал Владимир Якушев.

По словам министра, это «так называемая социальная ипотека, когда оценивается жилье людей, которые переселяются из аварийного фонда, и эти деньги идут как первоначальный взнос по ипотеке на льготных условиях с процентной ставкой от 5% до 7% годовых».

Федеральный проект по расселению аварийного жилфонда в России является частью нацпроекта «Жилье и доступная среда». Объем финансирования составит 491 млрд рублей на шесть лет из федерального бюджета, софинансирование субъектов составит 86,14 млрд рублей. За шесть лет предполагается расселить более 10 млн кв. м аварийного жилья, сообщает ТАСС.

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