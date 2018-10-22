Минстрой РФ спрогнозировал рост ставок по ипотеке до конца года

Средние ставки могут вырасти до 9,8-10%.

«Сегодня у нас средневзвешенная ставка около 9,65%. До конца года мы прогнозируем, что средняя ставка по стране будет около 9,8-10%. Да, эта ставка больше, чем в середине года. Но, если мы посмотрим на макроэкономическую ситуацию в стране, то эта ставка — победа, и Центрального банка, и всего регулирования», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Ранее Сбербанк заявил о повышении ипотечных ставок на 0,4 процентных пункта за исключением «Военной ипотеки», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», сообщает ТАСС.

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