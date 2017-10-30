Минстрой спрогнозировал среднюю ставку по ипотеке к концу года на уровне ниже 9,5%

Об этом 30 октября сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках заседания Общественного совета Минстроя.

«Мы прогнозируем, что к концу 2017 года мы сможем увидеть реальную ставку. Не по отдельным программам, а реальную ставку на рынке, которая составит менее 9,5%», — сказал Никита Стасишин.

По его словам, ипотечная ставка в среднем на первичном рынке составляет 10,3% без учета программ застройщиков, на вторичном — 10,7%.

«В 2020 году по нашим планам объем выдачи ипотеки вырастет с 1,5 до 3,6 трлн рублей, а ставки будут снижаться ниже 9%», — цитирует заместителя министра строительства и ЖКХ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 октября Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25% годовых.

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