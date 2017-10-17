Минстрой: стадионы ЧМ-2018 должны быть введены в строй к концу декабря

Об 17 октября в Калининграде на выездном заседании рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 заявил первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий.

«Возведение спортивных арен, включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года», — сказал Леонид Ставицкий.

Рабочая группа создана по поручению заместителя председателя правительства Виталия Мутко при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ее цель, как отметил Ставицкий, скоординировать деятельность всех участников строительного процесса, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Владимир Путин 3 октября оценил подготовку Краснодарского края к проведению ЧМ по футболу. Макет реконструированного стадиона «Фишт» президенту представил глава региона Вениамин Кондратьев.

Вернуться на ленту

Источник