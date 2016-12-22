Минстрой РФ спрогнозировал рост цен на жилье в 2017 году

Министерство строительства РФ в декабре спрогнозировало рост цены квадратного метра жилья в 2017 году.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Все в правильном балансе. Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта. А это все равно те или иные затраты на квадратный метр», — пояснил он.

По словам Стасишина, сейчас застройщики в своих долгосрочных стратегиях делают акцент на формирование привлекательных и комфортных пространств внутри жилых комплексов, сообщает ТАСС.

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