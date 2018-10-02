Минтранс: движение бензовозов по Крымскому мосту могут открыть через 1,5-2 месяца

Об этом 2 октября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи.

«Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев бензовозы продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим автомобили, перевозящие опасные грузы», — сказал Евгений Дитрих.

Перевозка опасных грузов по Крымскому мосту пока запрещена приказом Минтранса РФ. Для перевозки бензина водители используют не Керченскую паромную переправу, а специальную грузовую линию, которую обслуживает компания «Крымские грузовые линии». Пока для организации доставки опасных грузов в Крым существует общий установленный порядок — перевозчики обращаются за получением специальных разрешений.

Из-за того, что топливо в Крым доставляют через паромную переправу, стоимость бензина там в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ. Власти республики ожидают, что после открытия моста для бензовозов, цены на топливо в регионе понизятся, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по Крымскому мосту 1 октября за первые восемь часов с момента открытия движения для большегрузов проехали более 700 грузовиков. С полуночи 324 грузовиков проследовали на Тамань, 382 — в Керчь.

По Крымскому мосту нельзя поставлять на полуостров бензин. Это связано с тем, что в Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора. С 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник