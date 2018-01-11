Минтранс планирует ограничить рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

Всего услугами авиатранспорта в этот период воспользуются 3-5 млн болельщиков.

«Мы прорабатываем с правительством принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего», — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Минтранс может разрешить иностранным авиакомпаниям выполнение полетов на внутренних воздушных линиях РФ, так называемые каботажные перелеты, на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По словам Соколова, иностранный перевозчик может быть привлечен, если ни одна из топ-30 российских авиакомпаний не откликнется на запрос потенциальных пассажиров. Пока от иностранных авиакомпаний заявок на выполнение таких полетов не поступало, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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