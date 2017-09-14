Минтранс предложил в десять раз увеличить штраф для авиадебоширов

В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект.

О разработке документа сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве ссылаются на данные Генпрокуратуры о росте числа происшествий в самолетах с 7,2 тыс. в 2015 году до 8 тыс. случаев в 2016 году. Авторы законопроекта поясняют, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года и «нуждаются в пересмотре».

Так, предлагается десятикратно поднять штрафы за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» — с нынешних 2-5 тыс. рублей до 20-40 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания в ведомстве предложили административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Чиновники обосновывают необходимость наказания как «высокой общественной опасностью» правонарушений, так и инфляцией в размере 80% с 2009 года.

В Минтрансе также предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте — штраф 30-50 тыс. рублей или административный арест на срок от десяти до 15 суток, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме решили рассмотреть поправки в УК РФ, предусматривающие введение уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. С инициативой ввести черный список для авиадебоширов депутаты обращались в Госдуму еще в сентябре 2013 года. Российские парламентарии вместе с крупнейшими перевозчиками, Росавиацией, МВД и Генпрокуратурой в феврале 2015 года предложили разрешить авиадебоширам летать только на похороны и лечение.

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2016 года поддержал предложение о создании черных списков пассажиров, которые ведут себя агрессивно на борту самолета.

В апреле 2017 года вступили в силу поправки к ст. 213 УК РФ, по которому хулиганство на транспорте фактически приравнивается к выходкам с оружием и карается лишением свободы на срок до пяти лет.

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