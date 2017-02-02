Минтранс предложил выставлять речные порты на аукцион за рубль

Министерство транспорта РФ приступило к разработке проекта федерального закона о приватизации речных портов.

Предполагается, что принятие законопроекта ускорит передачу прав на государственные речные порты собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Ведомство предлагает проводить конкурсы по продаже речных портов с установлением начальной цены в размере 1 рубль. В случае, если порт не был продан на первом этапе, то приватизация объекта проводится путем продажи на аукционе с установлением начальной цены в размере 1 рубль, сообщает «Интерфакс».

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