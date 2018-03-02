Минтранс рассмотрит вопрос о досрочном открытии Крымского моста

Об этом 2 марта сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта сообщил, что уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение.

Слова главы государства прокомментировал министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, вопрос открытия автомобильного движения по мосту раньше запланированного срока рассмотрят после пика непогоды.

«Срок по контракту — декабрь 2018 года. Вопросы более раннего открытия моста будут рассмотрены позже, после прохождения пикового периода неблагоприятных погодных условий, которые, как правило, заканчиваются в марте», — приводит слова главы ведомства РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», послание Федеральному Собранию длилось более двух часов.

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