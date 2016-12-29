Минтранс: район катастрофы Ту-154 обследован полностью

29 декабря в 12:29

Министр транспорта РФ Максим Соколов 29 декабря на пресс-конференции заявил журналистам, что район катастрофы Ту-154 в Сочи обследован полностью.

По его словам, из-под воды поднято все, что связано с катастрофой Ту-154. Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 завершена. Подняты 19 тел погибших. Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Ряд отделений ВТБ и Сбербанка будут в новогодние праздники выплачивать компенсации родственникам погибших, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», на поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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