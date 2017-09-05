Минтранс разрешил авиакомпаниям принимать электронные посадочные талоны

Посадочный талон теперь может быть оформлен авиакомпанией в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель — смартфон или планшет.

«В целях обеспечения возможности использования посадочного талона в электронном виде Минтрансом России утвержден приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» и «Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров»», — рассказали в министерстве.

При этом авиаперевозчик или его уполномоченный агент предоставляет пассажиру информацию о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформленного в электронном виде, а также размещает указанную информацию на своем официальном сайте.

«При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра службы авиационной безопасности», — отмечают в ведомстве.

При этом пассажир может, как и раньше, распечатать посадочный талон на бумаге для его предъявления на досмотре. Также в аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для сканирования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней.

Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России, сообщает РИА «Новости».

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