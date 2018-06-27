Минтранс РФ не будет индексировать систему «Платон» с 1 июля

В ведомстве решили перенести дату начала индексации льготного тарифа системы.

С 1 июля налог с владельцев грузовиков весом от 12 т за перемещение по федеральным трассам должен был вырасти с 1,90 до 2,15 рублей за 1 км. О том, что тариф для системы «Платон» после 1 июля останется прежним, на встрече с автоперевозчиками и Ассоциацией автотранспортного рынка рассказал замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков. Он пояснил, что вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за неплательщиками.

По словам Волкова, само решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время.

Систему «Платон» ввели в ноябре 2015 года. Изначально тариф составлял 3,73 рублей за 1 км, однако после массовых акций протеста налог снизили до 1,53 рубля за 1 км. В марте премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Минтранс и Минюст также должны проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе и наказании за превышение максимально допустимых нагрузок, сообщает РБК.

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