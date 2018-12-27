С 16 мая по 30 ноября по мосту проехали 3,3 млн машин.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, исходя из существующей интенсивности, до мая 2019 года ожидается еще 1,7 млн автомобилей.

«Экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет около 11 млрд рублей в год. Это потребители, а стало быть, наша экономика сэкономит 11 млрд рублей в год», — сказал министр.

Он добавил, что к 2035 году стоимость моста в экономических эффектах будет полностью возвращена, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

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