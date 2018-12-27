Минтранс РФ оценил экономию автомобилистов от Крымского моста» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Минтранс РФ оценил экономию автомобилистов от Крымского моста

0
4

С 16 мая по 30 ноября по мосту проехали 3,3 млн машин.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, исходя из существующей интенсивности, до мая 2019 года ожидается еще 1,7 млн автомобилей.

«Экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет около 11 млрд рублей в год. Это потребители, а стало быть, наша экономика сэкономит 11 млрд рублей в год», — сказал министр.

Он добавил, что к 2035 году стоимость моста в экономических эффектах будет полностью возвращена, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА