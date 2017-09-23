Минтранс РФ поручил провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа»

Росавиация должна проработать маршрутную сеть компании, чтобы определить ответственных за перевозку пассажиров на конкретных рейсах.

По поручению Министерства транспорта России, Росавиация проработает вопрос с авиакомпаниями об увеличении провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах.

Отмечается, что специалисты проведут оценку потенциальных финансовых рисков «ВИМ-Авиа» по перевозке пассажиров до конца года. При необходимости, Росавиация должна ввести ограничение глубины продаж авиакомпании.

Пассажирам чартерных рейсов рекомендуют­ до выезда в аэропорт уточнять у своего туроператора информацию о выполнении рейсов «ВИМ-Авиа».

Оперативную информацию о ситуации будут размещать на сайте Росавиации. Планируется, что работу авиакомпании «ВИМ-Авиа» восстановят в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву.

Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за «ВИМ-Авиа».

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