Минтранс РФ: продолжение строительства Крымского моста идет по графику

О темпах сооружения железнодорожной части моста рассказал журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

Начало движения поездов по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2019 года.

«Темпы нас устраивают, график строительства соблюдается. Буквально на прошлой неделе мы с подрядчиками сверялись по поводу этих темпов строительства», — заявил Евгений Дитрих.

Он ответил на вопрос о возможной досрочной сдаче железнодорожной части в эксплуатацию.

«Сейчас о возможном сокращении срока я бы говорить не стал. Мы говорим о том, что сроки готовности объекта в целом, с подходами, определены, мы в эти сроки укладываемся», — цитирует Дитриха ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений для всего сооружения.

С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. По Крымскому мосту за июнь проехало почти 460 тыс. автомобилей.

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