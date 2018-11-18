Минтранс РФ разработает проект о запретных для плавания зонах в Черном море

Уведомление о начале разработки опубликовали на сайте проектов нормативных актов.

ФСО России требуется для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, установить запретные для плавания районы в акваториях Черного моря, расположенных вблизи морского порта Сочи.

В подведомственность Минтранса входит принятие решений об установлении запретных для плавания районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов по представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Общественное обсуждение проекта пройдет до 30 ноября. Планируемый срок вступления в силу — март 2019 года, сообщает РИА «Новости».

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