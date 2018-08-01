Минтранс РФ считает нецелесообразным проект новой трассы Джубга — Сочи

В ведомстве отметили, что это капиталоемкий проект — его реализация оценивается не менее чем в 1,6 трлн рублей.

«Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга – Сочи (А-147) прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоемкий проект», — говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

По данным Минтранса, осуществить проект сложно и технически. Для этого с побережья нужно будет вывести часть участков железной дороги. На время стройки нормальное движение вдоль побережья как по автомобильной, так и по железной дороге будет серьезно затруднено. Это осложнит работу всей инфраструктуры региона.

«В этой связи Минтранс считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — резюмировали в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СМИ сообщили, что в Краснодарском крае планируется построить дорогу к морю стоимостью 1,2 трлн рублей. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что проект новой трассы Джубга — Сочи необходим региону.

По некоторым данным, стоимость проекта в 1,2 трлн рублей, которую называли СМИ, была рассчитана еще перед Олимпийскими играми в Сочи.

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