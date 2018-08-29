Минтранс РФ: стоимость магистрали Краснодар — Грозный составляет 1,2 трлн рублей

Минтранс оценил расходы бюджета на высокоскоростную железную дорогу Краснодар — Грозный.

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Краснодар — Грозный составляет 1,2 трлн рублей — это следует из паспорта федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», который курирует Минтранс. Эти материалы входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, представленных в правительство Министерством экономического развития.

Согласно паспорту, из федерального бюджета на ВСМ Краснодар — Грозный предлагается направить 336 млрд рублей, а остальные 869 млрд рублей идут по статье «внебюджетные источники». Госденьги предлагается выделять уже с 2020 года в размере 12 млрд рублей (далее до 2024 года — 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд и 120 млрд рублей).

«РЖД проводят технико-экономическую оценку строительства скоростной магистрали на участке Краснодар — Грозный — Махачкала, после которой будут уточнены основные параметры проекта и его влияние на социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа», — сказал представитель РЖД.

По его словам, компания уже сегодня активно развивает скоростное сообщение электропоездами «Ласточка» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, сообщает «РБК».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ). РЖД планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр — Юг (Москва — Адлер), а также Ставрополь — Невинномысск — Минводы. Владимир Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. Минтранс позитивно оценил идею построить магистраль от Краснодара до Грозного.

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило план комплексного развития магистральной инфраструктуры, в список приоритетных проектов до 2024 года попали высокоскоростные магистрали РЖД, в том числе — в Краснодарском крае.

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