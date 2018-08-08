Минтранс: в Краснодарском крае парковка должна стоить 42 рубля в час

08 августа в 08:54

Ведомство подготовило методические рекомендации по развитию парковочного пространства для каждого региона.

Например, в Москве при полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей, в Краснодарском крае — 42 рубля, в Чечне — 31 рубль.

Если заполняемость парковки окажется низкой, рекомендуется уменьшить цену вдвое или вовсе отменить плату. В Москве бесплатной должна быть парковка, загруженная менее чем на 50%. При этом каждый 1% роста заполняемости даст повышение цены: 51% — уже 25 рублей, 52% — 33 рубля и так далее до 138 рублей. Для остальных регионов требования ниже: бесплатной должна быть стоянка, если ее заполняемость составляет не более 85%.

Также при расчете стоимости нужно учитывать расположение парковки, время суток и продолжительность стоянки, основные типы транспортных средств и спрос на остановку в этом месте, советуют в Минтрансе. Расчет заполняемости парковки рекомендовано проводить утром (8:00–12:00), днем (12:00–16:00), вечером (16:00–20:00) и ночью (20:00–8:00).

Местные власти могут устанавливать повышающие или понижающие коэффициенты к тарифам на одну и ту же парковку в зависимости от дня недели, времени суток и длительности стоянки. Понижающий коэффициент предлагается устанавливать для парковок рядом с метро, железнодорожными станциями и автобусными остановками, чтобы стимулировать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт, пишут «Известия».

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