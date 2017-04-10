Минтранс: в строительстве Керченского моста уже пройден экватор

Глава Минтранса РФ Максим Соколов 10 апреля рассказал президенту Владимиру Путину о ходе строительства моста через Керченский пролив.

«Это действительно стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут по графику, даже с некоторым опережением», — доложил Соколов.

По его словам, большое внимание также уделено строительству и реконструкции около 240 км трассы «Таврида» в Крыму. Работы на всем протяжении дороги будут развернуты летом. Путин отметил, что оба проекта должны начать функционировать синхронно.

«Будет сделано все возможное, по крайней мере в тех параметрах, которые согласованы, эти работы будут синхронизированы», — цитирует Соколова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Подготовку к установке арочных сводов моста начали в феврале 2017 года. В Крыму 22 февраля дали старт строительству автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив.

О том, как идет строительство Керченского моста, читайте здесь.

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