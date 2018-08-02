Минтранс: во всех российских городах должны быть велодорожки

Ведомство разработало методички об организации велоинфраструктуры в регионах.

Как следует из методических рекомендаций, строительство велодорожек позволит сократить количество автомобильных поездок на небольшие расстояния. Минтранс предлагает создавать веломаршруты нескольких типов: городского, районного и местного значения.

Дорожки городского значения длиной 5-15 км будут располагаться «в зоне наиболее активных перемещений велосипедистов», соединяя территориальные образования. Велодорожки районного значения длиной 2-10 км будут прокладывать вдоль основных улиц района.

Скорость потока машин на трассах, по которым пролегают велодорожки, предлагается сократить до 40 км/ч. Велотрассы городского значения нужно отделять ограждениями или зелеными насаждениями от пешеходов и автомобилей — это позволит сократить количество ДТП с велосипедистами. Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

В Минтрансе пояснили, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ближайшее время в регионы направят информационное письмо, пишут «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник