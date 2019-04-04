Минтранс: ввести минимальные габариты для бесплатной ручной клади невозможно

Это сделать технологически невозможно, так как самолеты имеют разные модификации и комплектации.

«Мы изучали возможность ввести какие-то габариты — это практически невозможно, технологически невозможно. Существует огромное количество модификаций, комплектаций воздушных судов. Каждый тип имеет разную комплектацию, разное количество кресел»,— сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик.

Он уточнил, что пришлось бы устанавливать отдельные габариты практически под каждый самолет, поэтому есть лишь общие правила безопасной перевозки багажа.

Ранее Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2017 года в РФ вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолете. Согласно нововведениям, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 кг.