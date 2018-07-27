Минтруд: бумажные трудовые книжки могут исчезнуть через девять лет

Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

Электронные трудовые книжки планируется вводить постепенно.

«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», — заявила Ельцова.

Минтруд рассчитывает внести законопроект об электронных трудовых книжках в феврале 2019 года, который может вступить в силу с 1 января 2020 года. Предполагается, что каждый работодатель будет передавать данные о работниках в Пенсионный фонд РФ в режиме онлайн, и на время переходного периода оба документа — электронный и бумажный — будут иметь равную юридическую силу.

«Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 млрд рублей», — цитирует замминистра «Интерфакс».

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