Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

В соответствии с поручением президента РФ законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа.

«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года он вырастет до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — до 100%», — рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Таким образом с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 тыс. 489 рублей, а абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года установят в 2018 году исходя из динамики прожиточного минимума, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 сентября президент РФ Владимир Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 17 мая 2016 года сообщила о планах приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава Минтруда Максим Топилин 21 февраля отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из регионов РФ отдельно, а не общий для всей страны. Позже он сообщил, что минимальная зарплата в РФ должна вырасти до 11 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что кабинет министров России обсуждает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) не поэтапно, а сразу до уровня прожиточного минимума. В Правительство РФ в мае внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума.

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