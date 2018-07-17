Минтруд: повышение пенсионного возраста не коснется матерей, воспитавших пятерых детей

Об этом 16 июля на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех, кто пострадал в результате различных радиационных аварий», — сказал Топилин.

Он добавил, что также законопроект не коснется граждан, работающих на вредных и опасных производствах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции.

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник