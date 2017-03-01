Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет

Минтруд РФ предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года.

Об этом 1 марта заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы будем предлагать это сделать на пять лет, мы с такими предложениями в правительство заходили уже, просто дали ряд поручений», — отметил Топилин.

Он добавил, что сейчас эксперты прорабатывают все вопросы в этом направлении, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-премьер Ольга Голодец 12 сентября 2016 года заявила, что Правительство России сейчас обсуждает вопрос индексации материнского капитала в 2017 году. В Министерстве труда и социальной защиты РФ в октябре подготовили законопроект, который предполагает ежегодную заморозку индексации материнского капитала до 2020 года. Правительство РФ в октябре одобрило законопроект о заморозке индексации материнского капитала до 2020 года. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приостанавливает индексацию маткапитала.

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