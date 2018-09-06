Минтруд предложил работодателям создавать в офисах детские комнаты

Соответствующее предложение содержится в рабочей версии нацпроекта «Демография», которую ведомство обсуждает с сообществом работодателей.

В ней указано, что к 1 июля 2019 года Министерство труда ожидает от предпринимателей страны ответа на инициативу по созданию детских комнат — аналогов детских садов — для работающих матерей на предприятиях.

По расчетам министерства, это нововведение может повысить занятость женщин: к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников, а по состоянию на 31 декабря 2017 года их было 65,8%.

«Открыть детские комнаты смогут государственные учреждения, где, как правило, трудится больше 100 человек, а также крупные компании с большими офисами и торговыми площадями. Логично предоставить работодателям субсидии на организацию подобных помещений», — цитирует председателя комитета по социальному развитию и трудовым отношениям «Опора России» Наталью Ушакову телеканал «360».

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