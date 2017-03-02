Минтруд предложил составить реестр неработающего населения

02 марта в 12:23

Минтруд предложил создать на уровне субъектов РФ реестр неработающего населения.

Об этом 2 марта заявил начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков на круглом столе в Совете Федерации.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов», — отметил он.

Согласно представленным на круглом столе материалам, в этом году в бюджет ФОМС заложено, что неработающими в стране являются 85,3 млн человек, из них около 29,5 млн детей в возрасте до 17 лет, 27,5 млн пенсионеров, 7 млн студентов, 2,7 млн занятых уходом за нетрудоспособными или ребенком до трех лет. Остальные категории включают военнослужащих трудоспособного возраста и самозанятых, а также сезонных работников, сообщает РИА «Новости».

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