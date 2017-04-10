Минтруд РФ: балльная система пенсий выведет из тени трудовые отношения

Глава Минтруда РФ Максим Топилин в апреле заявил, что введение балльной пенсионной системы позволит легализовать трудовые отношения.

Об этом он рассказал на встрече с членами комитета Госдумы по региональной политике.

«Надо ждать результатов реализации пенсионной реформы. Мы исходим из того, что будет происходить легализация заработной платы и трудовых отношений. Невозможно будет при небольшом стаже и низком количестве баллов получить страховую пенсию. К 2025 году эти показатели будут 30 баллов и 15 лет», — пояснил Топилин.

Глава ведомства отметил, что индексация пенсий продолжится и будет осуществляться в полном объеме. По словам министра, сейчас уровень пенсий составляет 35-37% от среднего уровня зарплаты. Но по мере развития новой модели пенсионной системы этот показатель может вырасти до 40%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представители ЦБ и Минфина 13 декабря заявили, что новая пенсионная система в стране может вступить в силу в 2019 году.

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