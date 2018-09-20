Минтруд РФ утвердил график выходных и праздничных дней на 2019 год

В новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

В следующем году День защитника Отечества приходится на субботу, и выходной за 23 февраля добавят к празднованию Дня Победы — 10 мая.

Международный женский день отмечать страна будет три дня с 8 по 11 марта.

Дополнительный отпуск ожидает россиян в мае. С учетом всех переносов, нерабочими станут дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Небольшой перерыв в рабочей неделе запланирован в июне, День России выпадает на среду и становится выходным. А в честь Дня народного единства гражданам позволят не ходить на работу три дня подряд: с 2 по 4 ноября.

Выходные и праздничные дни 2019 года:

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

С 23 по 24 февраля.

С 8 по 10 марта.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

12 июня.

С 2 по 4 ноября.

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