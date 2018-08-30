Минтруд: сокращение трудового стажа для многодетных матерей повысит рождаемость

Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, комментируя предложение Владимира Путина о льготном режиме выхода на пенсию.

По словам Пудова, облегчение пенсионных изменений для матерей с тремя и более детьми дополнит комплекс уже действующих механизмов по повышению рождаемости.

«Я хотел бы сказать, что эта мера является еще одной в дополнение к уже принятым демографическим мерам по повышению рождаемости. Сейчас реализуются такие меры, как выплаты на первого, второго ребенка, строительство яслей для детей от полутора до трех лет», — рассказал замминистра.

«Это все в комплексе позволяет нам рассчитывать на повышение рождаемости и, как следствие, решение демографической проблемы», — цитирует Пудова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 августа президент РФ в своем телеообращении рассказал о своем отношении к изменениям в пенсионной системе. Владимир Путин предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Он добавил, что для многодетных матерей предусмотрят право досрочного выхода на пенсию.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник