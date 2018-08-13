Минтруд составил топ-50 самых востребованных профессий

Возглавили список строители и плотники.

Результаты получили в ходе всероссийского опроса и по итогам чемпионатов WorldSkills. В исследовании участвовали 14 тыс. предприятий. В ведомстве подсчитали статистику и выявили дефицитные кадры.

Работодатели больше всего нуждаются в мастерах строительных и отделочных, столярно-плотничьих работ. На третьем месте специалисты по ремонту систем ЖКХ, на четвертом — системные администраторы. Наряду с традиционными профессиями автомеханика, сварщика и парикмахера, в список вошли и такие, как: оператор беспилотных летательных средств, мобильный робототехник, специалист по аддитивным технологиям, мехатроник. Список этих специальностей будет использоваться для разработки федеральных государственных образовательных стандартов.

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