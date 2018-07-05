Минтруд спрогнозировал продолжительность жизни после повышения пенсионного возраста

По словам главы ведомства Максима Топилина, продолжительность жизни россиян заметно вырастет к моменту окончания переходного периода повышения пенсионного возраста.

«К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года у мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, у женщин к 2034 году — на 7,64 года и составит 85,28 года», — сказал Топилин.

Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, — 19,3 года, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей.

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