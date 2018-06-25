Минтруд: средняя пенсия в 2019 году вырастет до 15,4 тыс. рублей

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тыс. рублей», — сказал Максим Топилин, уточнив, что это «среднее повышение».

При этом министр подчеркнул, что эту прибавку зачастую неверно трактуют. По его словам, 1 тыс. рублей — это прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле.

«Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тыс. рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — пояснил глава ведомства.

Глава Минтруда уточнил, что индексация выплат происходит только для неработающих пенсионеров, работающие получать прибавку не будут. Когда же они прекратят трудовую деятельность, пенсия увеличится с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали.

По словам Максима Топилина, он считает нецелесообразным вводить квоты на рабочие места для пожилых людей по аналогии с уже существующими квотами для инвалидов. Глава ведомства также отметил, что квоты на рабочие места для пожилых людей могут подтолкнуть работодателей «обходить механизм».

Ранее в Минтруде сообщили, что готовят комплекс мер, которые позволят держать под контролем занятость пожилых людей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

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