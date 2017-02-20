Минтруд: стратегию в интересах женщин должны утвердить к 8 марта

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают, что национальную стратегию действий в интересах женщин утвердят к 8 марта.

Об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на заседании общественного совета.

«Я думаю, что в преддверии Международного женского дня она будет утверждена», — сказал он.

Стратегия рассчитана на 2017 — 2022 годы. Вовченко пояснил, что министерство должно сформировать план ее реализации. Ожидается, что документ утвердят в течение одного-двух месяцев.

Стратегия предполагает определение инструментов, которые будут обеспечивать эффективность вовлечения женщин в экономику и увеличивать их представительство на различных уровнях принятия решений. Документ призван помочь преодолеть гендерные стереотипы, снизить насилие, решить проблему совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к разработке Национальной стратегии действий в интересах женщин приступили в марте 2016 года.

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