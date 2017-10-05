Минтруд: в России к 2030 году пенсии повысятся до 2,5 прожиточных минимумов

Замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко сообщил, что такого показателя удастся достичь благодаря действующей пенсионной стратегии.

«В пенсионной стратегии, принятой в 2012 году, запланированы до 2030 года четкие показатели. Если не ошибаюсь, это достижение размера пенсии до 2,5 прожиточных минимумов», — сказал Вовченко.

По его словам, благодаря этому граждане смогут себе позволить гораздо больше, чем это возможно сейчас.

«Тяжелое влияние экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений. Но сама формула и процесс пенсионных накоплений предусмотрены законом таким образом, что этих показателей в 2030 году должны достигнуть», — передает слова Вовченко РИА «Новости».

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