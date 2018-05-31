Минтруд: в России не хватает строителей, инженеров и врачей

В ведомстве рассказали, какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда.

Строители, инженеры, врачи и учителя пользуются наибольшим спросом на рынке труда в России, но молодежь не трудоустраивается на эти вакансии из-за низких зарплат. Об этом заявил директор Департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

«Наиболее востребованы у нас низкооплачиваемые профессии, туда не идет наша молодежь. Работодатели пока не готовы платить им высокую зарплату. И вообще, дешевле взять иностранца», — сказал он.

По данным Росстата, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 25 до 29 лет составляет 5,9%, а общая безработица — 5%, сообщает ТАСС.

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