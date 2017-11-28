Минтруд внесет в Правительство РФ два законопроекта о поддержке рождаемости

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Законопроекты, направленные на поддержку рождаемости, разработают и внесут в правительство в кратчайшие сроки», — сказал глава Минтруда РФ.

По его словам, первый законопроект предусматривает продление программы материнского капитала на три года — до 31 декабря 2021 года включительно. В документе предусмотрены возможности направления материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка с его двухмесячного возраста, а не с трехлетнего.

«Второй проект позволит установить два новых вида выплат. Это ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского капитала при рождении второго ребенка», — пояснил Топилин.

Он уточнил, что обе меры будут финансироваться из федерального бюджета. Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка будет распространяться на детей, которые родились с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году — 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 143 рубля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал предложенные меры поддержки молодых семей. По его словам, выплаты за первенцев помогут увеличить рождаемость.

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