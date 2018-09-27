Минтруд хочет отказаться от термина «инвалиды»

Для людей с ограниченными возможностями подберут новый термин, который будет в полной мере отражать правозащитную модель госполитики в их отношении.

Соответствующее задание Минтруд направит Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. К обсуждению привлекут общественные организации инвалидов.

Отмечается, что дело не только в терминологии, но и в восприятии — смена формулировок должна привести к созданию системы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Минтруд предлагает отказаться от общепринятого перевода слов persons with disabilities и убрать термин «инвалиды» из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»). Ведомство также готовит предложения о проработке мер, которые позволят увеличить число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов — людей, которые переводят новости, фильмы и прочее на язык жестов.

Эксперты уже начали обсуждать формулировки. Среди предложений — «люди со специальными потребностями», пишут «Известия».

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