Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график работы

В ведомстве планируют разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного графика.

Инициатива предусматривает введение семи дополнительных дней отпуска, сокращение рабочей недели на четыре часа и дополнительной денежной компенсации к окладу в размере 4%, но только в том случае, если условия работы признают вредными или опасными.

Подобные изменения в первую очередь затронут работников медицинских организаций, бухгалтеров, журналистов, водителей общественного транспорта, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — цитируют секретаря Федерации независимых профсоюзов России Виталия Трумеля «Известия».