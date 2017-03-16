Минэкономразвития: реальные доходы россиян выросли впервые за два года

16 марта в 12:51

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 16 марта сообщил, что реальные доходы населения за январь выросли на 8,1%.

Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, рост наблюдается впервые за два года. Министр пояснил, что такой высокий показатель обусловлен разовой выплатой пенсий. Однако если ее убрать, рост составит около 1%.

Орешкин отметил, что инфляция в России в годовом выражении на 13 марта составила 4,4%.

«Позитивным моментом является то, что восстановление экономической активности не подрывает те цели, которые у нас есть по инфляции. Инфляция продолжает уверенно снижаться», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что инфляция оказалась ниже прогнозов Минэкономразвития и Банка России, сообщает ТАСС.

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