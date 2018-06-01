Минюст инициировал ликвидацию краснодарского отделения партии «Яблоко»

В Краснодаре суд 13 июня рассмотрит иск Минюста РФ о ликвидации краевого отделения партии.

Об этом сообщил финансовый уполномоченный отделения Евгений Витишко.

Зампредседателя партии Николай Рыбаков пояснил, что руководство извещено только о дате слушания. Копии административного иска Минюста в распоряжении партии нет, поэтому о сути претензий в «Яблоке» высказываются лишь предположительно. Вероятнее всего, речь идет о выявленных проверкой Минюста еще в конце прошлого года расхождениях в учредительных документах отделения партии, из-за которых его деятельность с 26 декабря была приостановлена судом.

Рыбаков отметил, что решение о приостановке работы краснодарского отделения обжаловали, но заявление до сих пор не рассмотрено.

Претензии Министерства юстиции связаны со сменой руководства в краснодарском отделении. Сейчас на сайте партии «Яблоко» в качестве председателя региональной организации указан Владимир Рыжаев, а в должности финансового уполномоченного — Евгений Витишко. Двоевластие в региональном отделении сложилось из-за того, что в апреле 2017 года Рыжаев сложил с себя полномочия. Спустя три месяца в Краснодаре прошла региональная конференция «Яблока», которая избрала главой отделения Евгения Витишко, но Владимир Рыжаев также объявил о созыве конференции и назвал избрание Евгения Витишко нелегитимным.

Минюст проверил обстоятельства смены руководства отделения и счел, что федеральные органы партии «Яблоко» при подготовке краевой перевыборной конференции, избравшей Евгения Витишко, допустили ряд нарушений партийного устава.

По словам Рыбакова, до дня назначенного судебного слушания краснодарское отделение проведет конференцию, которая устранит все выявленные нарушения и приведет учредительные документы в соответствие с уставом партии, пишет «Коммерсантъ».

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