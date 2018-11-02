Минюст закроет краснодарский благотворительный фонд, финансировавший «Отряды Путина»

В фонде с 26 сентября по 22 октября провели проверку. Выявили нарушения законодательства РФ.

Управление министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю по результатам проверки ликвидирует благотворительный фонд «Социальная справедливость» и исключит его из единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд помощи неимущим и малообеспеченным гражданам «Социальная справедливость» работает с 1996 года. Председатель фонда — Марат Динаев.

Летом этого года Динаев рассказал, что был организатором общественного движения «Отряды Путина». Он извинился перед президентом Владимиром Путиным и заявил, что прекращает работу движения, сообщает «Интерфакс».

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