Минздрав края начнет сотрудничество с епархиями Кубанской митрополии

Соглашение об этом 25 октября подписали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Предварительно документ разослали во все епархии Кубанской митрополии, он получил одобрение правящих архиереев.

«Задачи врачей и духовенства во многом схожи. Мы вместе боремся с абортами, а также наркоманией, алкоголизмом и другими заболеваниями. У нас много общих целей, и подписание этого документа — не просто формальность. Это наше объединение для реальной помощи людям. Будем вместе работать по целому спектру вопросов: профилактике, подготовке специалистов и духовно-нравственному воспитанию студентов», — заявил Филиппов.

Ведомство также планирует сотрудничать с епархиями в рамках ликвидации последствий ЧС. При необходимости министерство будет информировать митрополию о возможности участия священнослужителей и сестер милосердия в оказании медицинской и духовно-психологической помощи пострадавшим.

Кроме того, Филиппов поблагодарил владыку Исидора за оказываемую помощь по уходу за паллиативными пациентами на дому и в больницах Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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