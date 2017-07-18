Минздрав Кубани: все медучреждения готовы к сезонным вспышкам инфекций

Летом опасность заражения увеличивается в разы. Распространению вируса способствует, в том числе, большой поток туристов.-

Некоторые отдыхающие уже через пару дней отпуска начинают испытывать неприятные симптомы — тошноту, расстройство пищеварения, кашель, и обращаются к врачам. Подобного развития событий медики ожидают и в нынешнем году. Однако превышения эпидпорога специалисты не прогнозируют.

«Сезонный подъем заболеваемости — это достаточно предсказуемая ситуация и мы к ней готовы. Все медучреждения края знают о том, что может возникнуть вспышка заболеваемости. Помощь будет оказываться на всех этапах», — пояснила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.

«Очень много вопросов с соблюдением элементарных правил безопасности, правил прежде всего личной гигиены, которые каждый из родителей должен соблюдать обязательно. Личная гигиена родителей является примером и для малышей», — считает главный врач специализированной клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова.

В Краснодарском крае работают пять специализированных инфекционных больниц, открыты почти 60 отделений на базе медучреждений. Вместе со специалистами Роспотребнадзора врачи держат под контролем состав морской воды, а также проверяют состояние здоровья приезжающих на Кубань и покидающих регион организованных групп детей. Все эти меры помогут в разгар летнего сезона избежать вспышек опасных инфекций, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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