Минздрав Кубани запустит проект для пожилых людей

В рамках акции «Кубань — край долгожителей» врачи госпиталя для ветеранов войн и специалисты Центра медицинской профилактики будут ежемесячно выезжать в муниципалитеты региона.

Пожилые люди, длительное время не посещавшие участкового терапевта, будут получать консультации врачей. В выездные обследования включат электрокардиографию, офтальмологические и ультразвуковые исследования. Медики будут выявлять маломобильных пациентов, нуждающихся в обследовании и лечении на дому, и пациентов, которым необходимо лечение в краевых больницах.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов отметил, что задача нового проекта — чтобы на Кубани люди старшего поколения жили как можно дольше и были здоровы.

За последние годы в регионе создали трехэтапную модель медпомощи пожилым: это амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарное и санаторно-курортное лечение.

Первичная помощь оказывается участковыми врачами-терапевтами общелечебной сети. При необходимости пожилые люди лечатся в краевых лечебных учреждениях. Ежегодно свыше 400 тыс. пожилых пациентов получают там стационарное лечение — более 35% от общего числа пролеченных в стационаре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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