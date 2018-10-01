Минздрав поддержал инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

Глава ведомства Вероника Скворцова назвала это «абсолютно правильной мерой».

«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно»,— сказала Вероника Скворцова.

Как считает министр, требуется расширить полномочия регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя.

«Образцы таких проектов в стране уже есть: например, трезвые деревни в Республике Саха. В таком случае на муниципальном уровне могут вводиться различные дополнительные меры, юридически закрепляемые решениями на местном уровне», — рассказала министр.

Она также заявила, что продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь право отказать в продаже алкоголя нетрезвому клиенту.

«Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя», — добавила Скворцова.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России могут поднять возраст покупателей алкоголя до 20 лет, пишет «Коммерсантъ».

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