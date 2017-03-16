Минздрав предложил к 2035 году исключить табак из свободной продажи

Минздрав РФ в доработанной версии антитабачной концепции предложил к 2035 году признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже.

Также за этот период ведомство предлагает снизить распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%.

Одной из мер сокращения спроса на табак разработчики концепции назвали введение с 2018 года налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина. Полученные средства предполагается направлять в бюджеты субъектов РФ.

Повлиять на спрос также рассчитывают повышением акцизных ставок на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и введением запрета на все виды беспошлинных и безналоговых продаж табака, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве здравоохранения РФ в январе подготовили концепцию, которая предполагает наносить маркировку о вреде курения не только на пачки, но и на сами сигареты, расширить перечень мест, где будет запрещено курить, и увеличить рабочий день курящих сотрудников на время перекуров.

Минэкономразвития считает, что подготовленный Минздравом проект концепции госполитики противодействия потреблению табака сложнореализуем и нарушает Конституцию РФ.

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