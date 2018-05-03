Минздрав предложил ввести штрафы при завышении цен на лекарства  

Ведомство подготовило проект федерального закона о штрафах.
Согласно законопроекту, при завышении цен на жизненно важные лекарства аптекарям и производителям медицинских препаратов придется выплачивать штрафы. Санкции для должностных лиц планируют установить в размере 50 тыс. рублей. Для юридических сумма будет равняться двукратной величине излишне полученной выручки.
В списке жизненно важных лекарств находятся более 700 наименований. Цены на них регулируются государством. После проверок, проведенных Генпрокуратурой в предыдущие годы, было зафиксировано завышение стоимости препаратов указанной категории на всей территории России.
Сейчас проект закона находится на стадии внутреннего согласования, затем документ отправят в правительство. В Минздраве рассчитывают, что законопроект вступит в силу с 1 декабря, сообщает телеканал «360».
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